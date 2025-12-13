Eishockey: DEB-Frauen besiegen Österreich

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Erfolg in die heiße Phase der Vorbereitung auf Olympia gestartet. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod bezwang Österreich im ersten von zwei Testspielen mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Vor über 2000 Fans in Memmingen traf Mathilda Heine (16.) zur Führung für die DEB-Frauen, die mit WNHL-Torhüterin Sandra Abstreiter und den Welcke-Zwillingen Luisa und Lilli antraten. Franziska Feldmeier (46.) und Svenja Voigt (58.) erhöhten im letzten Drittel. Zum zweiten Aufeinandertreffen binnen 24 Stunden kommt es am Sonntag (15.00 Uhr) im österreichischen Dornbirn.

Die DEB-Frauen, die im November erfolgreich ihren Titel beim Deutschland Cup verteidigten, bereiten sich ab 26. Januar in Füssen auf die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina vor. Vor der Abreise nach Italien testet MacLeod am 30. Januar in Peiting gegen Japan ein letztes Mal. Am 5. Februar ist in Mailand Schweden der erste Vorrundengegner.