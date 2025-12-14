Eishockey: DEB-Frauen besiegen Österreich erneut

Zwei Spiele, zwei Siege und ein gutes Gefühl für das olympische Jahr: Die deutschen Eishockey-Frauen präsentieren sich in der heißen Phase der Vorbereitung auf Olympia in ansprechender Form. Nach dem 3:0 am Samstag bezwang das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod Österreich auch im zweiten Test am Sonntag mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Weniger als 24 Stunden nach dem souveränen Heimsieg in Memmingen vor über 2000 Fans erzielten am Sonntag Daria Gleissner (24.) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (52.) im österreichischen Dornbirn die Treffer für Deutschland.

Die DEB-Frauen, die im November erfolgreich ihren Titel beim Deutschland Cup verteidigt hatten, bereiten sich ab 26. Januar in Füssen auf die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina vor. Vor der Abreise nach Italien testet MacLeod am 30. Januar in Peiting gegen Japan ein letztes Mal. Am 5. Februar ist in Mailand Schweden der erste Vorrundengegner.