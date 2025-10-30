Eishockey: DEB-Frauen testen zweimal gegen Österreich

Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft trifft in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im Dezember in zwei Länderspielen auf Österreich. Dies gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag bekannt.

Das erste Spiel findet am 13. Dezember (17.15 Uhr) in Memmingen statt, einen Tag später (15.00) ist Dornbirn/Osterreich Schauplatz der zweiten Begegnung. Bundestrainer Jeff MacLeod versammelt sein Team am 10. Dezember in Füssen.

"Diese beiden Begegnungen gegen Österreich sind für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026", sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast: "Sie bieten unserem Team die Gelegenheit, weiter an der Teamstruktur zu arbeiten und gleichzeitig die Abläufe auf dem Eis zu verfeinern."