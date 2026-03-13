Eishockey: DEG verpasst Playoffs der DEL2

Der achtmalige deutsche Meister Düsseldorfer EG hat die sofortige Rückkehr in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) krachend verpasst. Die DEG verlor auch das zweite Duell in der Pre-Playoffs gegen den vom früheren Bundestrainer Uwe Krupp gecoachten EV Landshut am Freitagabend daheim mit 3:7, damit ist die Saison für den kriselnden Traditionsklub bereits beendet.

Das erste Spiel hatte die DEG in Landshut 1:4 verloren. In der Hauptrunde war Düsseldorf im Jahr nach dem DEL-Abstieg trotz großer Ambitionen nicht über Platz neun hinausgekommen. Headcoach Rich Chernomaz wechselte auf den Posten des Sportdirektors, auch sein Nachfolger Harry Lange brachte nicht den erhofften Erfolg.

Landshut, 1970 und 1983 deutscher Meister, darf weiter von der DEL-Rückkehr nach 27 Jahren träumen. Um die Lizenz für das Oberhaus haben sich die Niederbayern beworben.