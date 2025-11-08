Eishockey: Deutschland Cup 2026 erstmals in Düsseldorf

Die 37. Ausgabe des Deutschland Cups wird 2026 erstmals in Düsseldorf ausgetragen. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Samstag während der laufenden Ausgabe in Landshut bekannt. Das Traditionsturnier findet demnach vom 5. bis 8. November im PSD Bank Dom - rund sechs Monate vor der Heim-WM im Mai 2027, die auch in Düsseldorf zu Gast sein wird.

"Wir haben uns bewusst für Düsseldorf als Austragungsort entschieden", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz: "Die Stadt verbindet Eishockey-Leidenschaft mit exzellenter Infrastruktur – und das Timing könnte nicht besser sein. Der Deutschland Cup 2026 wird uns optimal auf die Weltmeisterschaft 2027 vorbereiten."

Nach drei Jahren im bayrischen Landshut mit der parallelen Austragung der Männer- und Frauenturniere werden 2026 nur die deutschen Männer gegen drei andere Nationen um den Titel spielen. Grund dafür ist die Entscheidung des Weltverbands IIHF, die Frauen-Weltmeisterschaften mindestens bis zum Jahr 2032 jeweils im November auszutragen. "Der DEB begrüßt diese neue, prominente WM-Platzierung im Jahreskalender ausdrücklich, auch wenn dies bedeutet, dass eine weitere gemeinsame Austragung des Deutschland Cup mit den Männern zumindest für das Jahr 2026 auszuschließen ist", hieß es in der Mitteilung.

Auch der Deutschland Cup habe sich "zu einem festen Bestandteil im internationalen Eishockey-Kalender entwickelt und bietet der Nationalmannschaft eine wichtige Standortbestimmung", so der Verband. Die Düsseldorfer Mehrzweckhalle werde "mit seiner modernen Infrastruktur und seinem Fassungsvermögen von bis zu 13.000 Besuchern ideale Voraussetzungen für ein internationales Turnier ermöglichen und noch mehr Eishockeyfans Spitzensport auf internationalem Niveau präsentieren."