Ingolstadt erstmals im CHL-Viertelfinale - Frölunda wartet

Die lange Siegesserie ist vorbei, und doch steht der ERC Ingolstadt erstmals im Viertelfinale der Champions Hockey League (CHL). Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlor das Achtelfinal-Rückspiel beim österreichischen Dauermeister Red Bull Salzburg 3:4 (1:2, 0:1, 2:1), kam durch seinen klaren Erfolg im ersten Duell in der Vorwoche (6:2) aber weiter. Nie zuvor standen die Schanzer im Wettbewerb unter den besten acht Teams.

Ingolstadt, das zuletzt sieben Pflichtspielsiege in Folge gefeiert hatte, verzichtete in der Eisarena auf Stammpersonal und lag zweimal mit zwei Toren hinten (1:3 und 2:4). Als Salzburg den Torhüter zugunsten eines weiteren Feldspielers rausnahm und Daniel Schmölz zum 3:4 verkürzte (56.) war das Weiterkommen praktisch perfekt. Im Viertelfinale geht es für den ERC am 2./3. und 16. Dezember gegen den viermaligen CHL-Champion Frölunda HC aus Göteborg/Schweden.

Das Aus kam für die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der Tabellenvierte der DEL musste sich im Rückspiel beim finnischen Spitzenklub Ilves Tampere mit 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) geschlagen geben und schied aus, bereits das erste Duell hatten die Norddeutschen in der Vorwoche zu Hause verloren (2:3).

In den bisherigen zehn CHL-Auflagen erreichte aus der DEL nur Red Bull München einmal das Finale. 2019 unterlagen die Bayern jedoch Frölunda.