Paralympics: Eishockey-Team verliert auch gegen Italien

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Paralympischen Winterspielen die dritte Niederlage im dritten Spiel kassiert. Nach den zweistelligen Pleiten gegen die Favoriten USA und China musste sich die Auswahl um Fahnenträger Jörg Wedde mit 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) dem Gastgeber Italien geschlagen geben und schloss die Gruppe A auf dem letzten Platz ab.

Jano Bußmann traf einen Tag nach seinem 19. Geburtstag zur frühen deutschen Führung (3.), die Italiener drehten die Partie allerdings. Die Schlussoffensive Deutschlands endete ohne Ertrag. Nach den beiden einseitigen ersten Spielen gegen China (0:12) und die USA (0:13) war das Gruppenfinale gegen die Italiener vor 4873 Zuschauern in der Mailänder Arena Santagiulia diesmal eine ausgeglichenere Angelegenheit.

"Heute haben wir wieder ein Hockeyspiel gesehen", sagte Bundestrainer Peter Willmann, "nachdem wir zwei Spiele auf hohem Niveau hatten, wo wir natürlich noch einen Kreisel im Kopf hatten." Die nächste Partie sei die wichtigste: "Wir wollen gewinnen, damit wir um Platz fünf spielen können", sagte der Coach.

Am Donnerstag trifft Deutschland in der Platzierungsrunde auf den Vorletzten der Gruppe B, die Slowakei oder Japan, die vor dem direkten Duell am Abend ebenfalls noch punktlos sind. Bei einem Sieg spielt die Mannschaft von Willmann um Platz fünf, der vor dem Comeback bei den Paralympics nach Turin 2006 als Ziel ausgegeben worden war.