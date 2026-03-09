Paralympics: Nächste zweistellige Pleite für Eishockey-Team

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei bei den Paralympischen Winterspielen die nächste deftige Niederlage kassiert. Nach dem 0:12 zum Auftakt gegen China war auch beim 0:13 (0:6, 0:5, 0:2) im zweiten Vorrundenspiel gegen den Rekord-Goldmedaillengewinner USA ein großer Klassenunterschied ersichtlich.

Deutschland kam in der einseitigen Begegnung vor 1284 Zuschauern zu nur einem Torschuss. Die US-Amerikaner, die die letzten vier Goldmedaillen bei Winterspielen gewannen, dominierten nach Belieben.

Bereits knapp 15 Stunden nach dem USA-Spiel steht für die Auswahl um Fahnenträger Jörg Wedde schon das Gruppenfinale gegen Italien in der Mailänder Arena Santagiulia an (10.05 Uhr), dann geht es um Platz drei in der Gruppe A. Auch die Gastgeber verloren gegen die übermächtigen Amerikaner und Chinesen jeweils zweistellig.

Deutschland ist erstmals seit Turin 2006 wieder bei den Paralympics dabei. Damals schafften die Deutschen den Sprung auf Rang vier, diesmal ist der fünfte Platz das Ziel.

Die beiden besten Mannschaften der zwei Vierergruppen ziehen ins Halbfinale ein, die anderen Teams spielen in einer Platzierungsrunde um die Ränge fünf bis acht.