"Weltmeisterschaftsniveau": Kreis zufrieden nach DEB-Auftakt

Deutschland-Cup oder doch schon Großevent? Harold Kreis sieht die deutschen Eishockey-Männer nach dem starken Auftakt in das prestigeträchtige Heimturnier in Landshut bereits für größere Aufgaben gerüstet. Das Spiel sei "fast auf Weltmeisterschaftsniveau" gewesen, "wirklich sehr intensiv", sagte der Bundestrainer nach dem überzeugenden Sieg gegen Lettland (4:1) sichtlich zufrieden: "Die Jungs mussten in allen Situationen physisch und gedanklich hart arbeiten."

Die WM steht zwar noch nicht vor der Tür, dafür aber die Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina d'Ampezzo. Diese rückte der 66-Jährige trotz der starken Leistung seines Aufgebots aber noch in den Hintergrund: "Heute ist Deutschland Cup, es ist noch nicht Olympia", betonte Kreis. Natürlich wissen seine Jungs, welches Großevent "vor der Tür steht, und jeder will sich irgendwie für die Spiele empfehlen, das ist klar", erklärte er.

In Landshut ließ die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) über die gesamte Spielzeit wenig zu, entschied immer wieder auch wichtige Zweikämpfe für sich. Dabei habe Lettland, ein möglicher Gegner bei den Spielen in Italien (5. bis 22. Februar), "ein Signal senden wollen", erklärte Kreis, dies habe er im Gefühl gehabt. Das Spiel sei auf "Eisebene sehr hart umkämpft" gewesen, sagte der Nationaltrainer, auch "ein bisschen Aggressivität" sei dabei gewesen: "Das ist gut."