Ugbekile fällt für Deutschland Cup aus

Kurz vor dem Start des Deutschland Cups muss Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis einen weiteren personellen Ausfall verkraften. Verteidiger Colin Ugbekile (26) von den Iserlohn Roosters reiste angeschlagen vom Team ab und wird beim diesjährigen Turnier in Landshut nicht zum Einsatz kommen. Auf eine Nachnominierung verzichtet Kreis, das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag wenige Stunden vor dem Auftaktduell mit Lettland (19.45 Uhr/MagentaSport) bekannt.

Zuvor war bereits Tobias Rieder von Red Bull München ausgefallen. Für den früheren NHL-Stürmer wurde Vizeweltmeister Parker Tuomie (Kölner Haie) nachträglich berufen.

Nach dem Auftakt gegen die Letten bekommt es die deutsche Auswahl am Samstag und Sonntag mit Österreich (18.45 Uhr) und der Slowakei (14.45 Uhr/alle live und kostenfrei bei MagentaSport) zu tun. Das Turnier ist die letzte Maßnahme der Nationalmannschaft vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (5. bis 22. Februar).