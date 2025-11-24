WM-Vorbereitung: Kreis-Team zweimal gegen Österreich

Bei der Vorbereitung auf die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai 2026) trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft zweimal auf den Nachbarn Österreich. Zum ersten Duell kommt es am 30. April in Zell am See, das Rückspiel findet am 2. Mai 2026 in Garmisch-Partenkirchen statt. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt.

"Die Duelle gegen Österreich sind immer von großem Einsatz und Leidenschaft geprägt", sagte Bundestrainer Harold Kreis: "Beide Nationen schenken sich nichts und werden kurz vor der WM ambitioniert in die beiden Partien gehen. Von daher werden die beiden Länderspiele ein willkommener Härtetest für uns." Beim Deutschland Cup in Landshut hatte die DEB-Auswahl zuletzt 2:5 gegen Österreich verloren.

Die Generalprobe für die WM in Zürich und Fribourg steigt am 10. Mai in Mannheim gegen den Weltmeister USA. In der Schweiz trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde erneut auf die Amerikaner und die Österreicher sowie auf den Gastgeber, Finnland, Lettland, Ungarn und Großbritannien.