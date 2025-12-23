40 Paraden: Glänzender Grubauer hält Kraken-Sieg fest

Dank einer glänzenden Leistung des deutschen Eishockey-Nationaltorwarts Philipp Grubauer haben die Seattle Kraken in der NHL den zweiten Sieg nacheinander gefeiert. Der 34 Jahre alte Goalie war mit 40 abgewehrten Schüssen der Erfolgsgarant beim 3:1-Sieg beim Spitzenreiter der Pacific Division, den Anaheim Ducks.

"Grubi hat herausragend gespielt", lobte Kraken-Headcoach Lane Lambert seinen Schützling, der die warmen Worte an seine Vorderleute weiterreichte. "Alle machen es mir leicht. Alle ziehen an einem Strang", sagte Grubauer: "Die Jungs haben sich reingehängt und Schüsse abgefangen. Das ist genau das, was wir brauchen."

Die Kraken arbeiteten sich mit dem Sieg vom letzten auf den sechsten Platz der acht Teams führenden Pacific Division vor. Vor den beiden jüngsten Erfolgen hatten sie von elf Spielen nur eins gewonnen.

Während Grubauer nur von Ducks-Center Mikael Granlund zum zwischenzeitlichen Ausgleich (36.) überwunden wurde, schlugen seine Vorderleute gleich drei Mal zu. Frederick Gaudreau (25.) und Jordan Eberle (51.) brachten die Kraken zwei Mal in Führung, ehe Eberle (60.) mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor den Endstand herstellte.