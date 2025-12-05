Draisaitl gewinnt deutlich gegen Grubauer

Leon Draisaitl hat das einseitige deutsche NHL-Duell mit Torhüter Philipp Grubauer klar für sich entschieden. Mit den Edmonton Oilers gewann der Stürmer 9:4 gegen Grubauers Seattle Kraken, Draisaitl steuerte einen Treffer und drei Vorlagen zum eindeutigen Erfolg bei. Bei Seattle war Grubauer beim Stand von 5:2 für Edmonton aufs Eis gekommen, die Gegentorflut konnte aber auch er nicht stoppen.

Überragender Spieler auf dem Eis war einmal mehr Connor McDavid, der für Edmonton dreimal traf und eine Vorlage beisteuerte. Erst Ende November hatten die Oilers 4:0 in Seattle gewonnen.

Trainer Marco Sturm gewann mit den Boston Bruins 5:2 gegen die St. Louis Blues, Moritz Seider unterlag mit den Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets 5:6 nach Penaltyschießen. Der Deutsche sammelte dabei zwei Vorlagen.

Ebenfalls Niederlagen gab es für Tim Stützle und Nico Sturm: Stützle verlor mit den Ottawa Senators gegen die New York Rangers mit 2:4, Sturm unterlag mit Minnesota Wild 1:4 bei den Calgary Flames.