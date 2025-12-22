Draisaitl mit zwei Assists

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers in der NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der gebürtige Kölner besiegte mit seinem Team die Vegas Golden Knights 4:3 und lieferte dabei zwei Assists. Zwei Tage nach der 2:5-Niederlage bei den Minnesota Wild feierten die Kanadier damit den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen.

Draisaitl, der am vergangenen Dienstag als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde durchbrochen hatte, punktete gegen Vegas bereits im ersten Drittel zweimal. Nach einer 4:0-Führung machten es die Oilers noch einmal spannend, brachten den Sieg aber über die Zeit. Als Tabellendritter der Pacific Division liegt Edmonton auf Play-off-Kurs.

Die Ottawa Senators um Tim Stützle setzten ihre Siegesserie derweil fort und gewannen 6:2 bei den Boston Bruins von Trainer Marco Sturm. Angreifer Stützle traf mit seinem 17. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 4:1 (27.). Für die Senators war es der vierte Sieg in Folge. Die Bruins des einstigen deutschen Bundestrainers Sturm kassierten hingegen die dritte Niederlage nacheinander, liegen in der Atlantic Division aber drei Zähler vor Ottawa.

Die Erfolgsserie der Minnesota Wild endete nach sieben Siegen durch eine 1:5-Niederlage gegen die Colorado Avalanche. Nico Sturm blieb in zehn Minuten Eiszeit blass. Minnesota liegt dennoch gut im Rennen um ein Play-off-Ticket.

Nationalspieler John-Jason Peterka traf beim 4:3-Heimsieg der Utah Mammoth gegen die Winnipeg Jets zum zwischenzeitlichen 2:0. Utah darf sich ebenfalls Hoffnung auf die Play-offs machen.