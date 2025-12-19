Draisaitl punktet weiter - Stützle knackt die 400

Erfolg für Leon Draisaitl im Duell mit Marco Sturm: Der Eishockey-Topstar hat sich mit den Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins des einstigen deutschen Bundestrainers durchgesetzt. Draisaitl steuerte zum 3:1 der Kanadier eine Vorlage bei.

Eine Partie zuvor hatte der Nationalspieler beim 6:4 bei den Pittsburgh Penguins als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde durchbrochen. Nach dem Assist zum 1:0 von Ryan Nugent-Hopkins gegen Boston steht er nun bei 1004 Punkten in seiner NHL-Karriere. Edmonton ist Tabellendritter der Pacific Division, Boston Dritter der Atlantic Division.

In Tim Stützle war ein weiterer deutscher Auswahlspieler erfolgreich - und das in seinem 400. Spiel in der nordamerikanischen Profiliga. Der 23-Jährige sammelte beim 4:0-Erfolg seiner Ottawa Senators gegen die Pittsburgh Penguins ebenfalls einen Punkt für eine Vorlage. Damit hat er in jeder seiner vergangenen fünf Partien gepunktet.

Das größte Lob heimste aber Ottawa-Torhüter Linus Ullmark ein, der Pittsburgh verzweifeln ließ. "Wirklich gut, wirklich selbstbewusst, wirklich ruhig", sagte Stützle zur Leistung des Schweden: "Es macht wirklich Spaß, ihm zuzusehen."

Außerdem feierte Nico Sturm einen 5:2-Erfolg seiner Minnesota Wild über die Columbus Blue Jackets, Goalie Philipp Grubauer kam bei der 2:4-Niederlage der Seattle Kraken gegen die Calgary Flames nicht zum Einsatz.