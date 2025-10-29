Draisaitl schlägt Peterka - Sturm gewinnt mit den Bruins

Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Torjäger in der NHL gewonnen und damit die Siegesserie von John-Jason Peterka beendet. Draisaitls Edmonton Oilers setzten sich in der Nacht zu Mittwoch gegen Utah Mammoth mit 6:3 durch, das Team um Peterka hatte in den vergangenen Wochen sieben Spiele in Folge gewonnen. Edmonton fand nach zuletzt zwei Niederlagen in die Spur. Die Kanadier (12 Punkte) sind Achter der Western Conference, Utah (16) ist hier weiter stärkstes Team.

Die beiden deutschen Angreifer präsentierten sich erneut zielsicher. Peterka erzielte mit seinem vierten Saisontreffer das frühe 0:2, einen schnellen Konter schloss er mit einem Schuss in den Winkel ab. Draisaitl gelang der wichtige Ausgleich zum 3:3, er hat nun bereits acht Tore in elf Spielen erzielt. Der Starspieler bereitete zudem einen Treffer vor.

Einen wichtigen Sieg feierte indes Trainer Marco Sturm. Seine Boston Bruins, die sieben der vergangenen acht Spiele verloren hatten, setzten sich mit 5:2 gegen die New York Islanders durch. Es war ein wichtiges Lebenszeichen im Duell der beiden bislang schwächsten Teams der Eastern Conference, Boston kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück.

Deutlich besser stehen im Osten die Detroit Red Wings da, das Team um Moritz Seider gewann bei den St. Louis Blues mit 5:2 und gehört mit 14 Punkten zur Spitzengruppe. Verteidiger Seider steuerte seinen dritten Assist der laufenden Saison bei. Lukas Reichel verlor mit den Vancouver Canucks gegen die New York Rangers mit 0:2, der Deutsche blieb auch im dritten Spiel für sein neues Team ohne Scorerpunkt. Reichel war in der vergangenen Woche aus Chicago nach Vancouver gewechselt.