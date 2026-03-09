Draisaitl und Seider treffen: Siege für Oilers und Red Wings

Die beiden deutschen Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und Moritz Seider haben ihren NHL-Teams zu wichtigen Siegen verholfen. Superstar Draisaitl steuerte zum 4:2 seiner Edmonton Oilers bei den Vegas Golden Knights ebenso einen Treffer bei wie Seider zum 3:0 der Detroit Red Wings bei den New Jersey Devils. Der Verteidiger glänzte überdies mit zwei Assists.

Seider erzielte den Treffer zum wichtigen 1:0 (4.). Auch an den Toren von James van Riemsdyk (27.) und Dominik Shine (51.) war er beteiligt. Draisaitl war nach Vorarbeit von Connor McDavid zum zwischenzeitlichen 3:1 erfolgreich (52.). Die weiteren Treffer für Edmonton erzielten Trent Fredric (24.), Wassili Podkolsin (43.) und Kasperi Kapanen (59.).

Die Oilers stehen nach dem dritten Sieg im sechsten Spiel seit der Olympia-Pause mit 70 Punkten auf Playoff-Platz sieben der Western Conference, zwei Zähler hinter Las Vegas. Auch die Red Wings halten weiter Kurs auf die K.o.-Runde: Ihre 79 Punkte reichen in der Eastern Conference zu Rang vier.