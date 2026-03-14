Draisaitl verliert in der Overtime

Leon Draisaitl hat mit seinen Edmonton Oilers eine weitere ganz bittere Niederlage in der Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Der deutsche Topstar unterlag mit seinem Team 2:3 nach Verlängerung bei den St. Louis Blues - dabei lagen die Oilers in der 50. Minute noch mit 2:0 in Führung. Doch die erfolgreiche Aufholjagd der Blues, die Robert Thomas mit seinem Treffer zehn Sekunden vor Ende der Overtime krönte, konnte Edmonton nicht verhindern.

Für Draisaitl und Co. war es die zweite Niederlage in Folge, am Abend zuvor hatte es ein 2:7 bei den Dallas Stars gegeben. In St. Louis sah es zunächst besser aus: Draisaitl legte das 1:0 durch Kasperi Kapanen (10.) auf, dann traf auch Connor McDavid (50.). Doch die Blues antworteten durch Pius Suter (53.), Cam Fowler (57.) und eben Thomas.

In der Western Conference belegt Edmonton derzeit den siebten Platz und ist somit auf Playoff-Kurs. Die Blues, die neun Punkte weniger haben, hinken etwas hinterher.

Für die Toronto Maple Leafs gab es eine ganz bittere Nachricht: Topscorer Auston Matthews, der die USA bei den Olympischen Winterspielen als Kapitän zu Gold geführt hatte, wird den Rest der Saison wegen eines Innenbandrisses im Knie verpassen. Zudem erlitt er am Donnerstag beim 6:4 seiner Maple Leafs gegen die Anaheim Ducks eine Prellung der Oberschenkelmuskulatur.