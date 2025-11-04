Draisaitls Serie reißt: Oilers verlieren in St. Louis

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bleiben in der NHL weiter schwankend in ihren Leistungen. Der Stanley-Cup-Finalist gab bei den St. Louis Blues eine 2:0-Führung aus der Hand und verlor noch mit 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Der Kölner Draisaitl blieb erstmals seit acht Spielen punktlos.

Jack Roslovic (19.) und Andrew Mangiapane (23.) trafen für die Oilers, Connor McDavid legte beide Treffer auf. Damit durchbrach der Kanadier die Schallmauer von 1100 Karrierepunkten, nur Wayne Gretzky (nach 464 Spielen), Mario Lemieux (550) und Mike Bossy (725) schafften dies schneller als McDavid (726).

Dalibor Dvorsky (37.) und Robert Thomas (39.) glichen noch vor der zweiten Drittelpause aus, Pius Suter (59.) schoss die Blues spät zum ersten Erfolg nach zuvor sieben Niederlagen nacheinander. Edmonton liegt nach 14 Spielen und nur sechs Siegen auf Rang acht der Western Conference.

Lukas Reichel gelang mit den Vancouver Canucks ein 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) nach Verlängerung bei den Nashville Predators. Brock Boeser traf zwei Sekunden vor Ablauf der Overtime zum umjubelten Sieg. Nationalspieler Reichel wartet seit seinem Wechsel von den Chicago Blackhawks nach Kanada noch auf seinen ersten Scorerpunkt.

Philipp Grubauer war beim 3:1 (0:0), 2:0, 1:1) von Seattle Kraken gegen Chicago erneut nur Ersatz.