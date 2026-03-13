Eishockey: Stachowiak wechselt zu Grand Rapids Griffins

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler und WM-Silbermedaillengewinner von 2023 Wojciech Stachowiak läuft künftig für die Grand Rapids Griffins, das Farmteam des NHL-Klubs Detroit Red Wings auf. Das gaben die Red Wings am Freitag bekannt. Stachowiak spielt damit weiterhin in der American Hockey League, der zweithöchsten Spielklasse in Nordamerika. Der 26-Jährige war dort zuvor für Syracuse Crunch, Farmteam der Tampa Bay Lightning, aktiv.

Zwischen 2020 und 2025 spielt der im polnischen Danzig geborene Stürmer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für den ERC Ingolstadt. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm Stachowiak kürzlich an den Olympischen Winterspielen in Mailand teil.

Zu den Detroit Red Wings wechselt er gemeinsam mit Angreifer Michael Milne, im Tausch wurde Verteidiger Ian Mitchell nach Tampa transferiert.