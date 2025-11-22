Erfolgreiche Rückkehr: Sturm siegt mit Boston in L.A.

Bei der Rückkehr in seine alte Heimat Los Angeles hat NHL-Headcoach Marco Sturm mit den Boston Bruins ein hart erkämpftes Erfolgserlebnis gefeiert. Die Gäste aus dem Osten siegten bei den Kings mit 2:1 nach Verlängerung und meldeten sich in der Eishockey-Profiliga zurück. Boston hatte in Sturms Premierensaison zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen kassiert.

Morgan Geekie brachte Boston im Schlussdrittel in Führung (49.), Joel Armia (54.) sorgte in Unterzahl für die Verlängerung. In den zusätzlichen fünf Minuten traf erneut Geekie (63.), mit seinem bereits 16. Saisontor sicherte der kanadische Center den Extrapunkt. Boston sprang durch den Sieg an die Spitze der Atlantic Division.

Der frühere Bundestrainer Sturm (47) hatte in der Saison 2010/11 für die Kings gespielt und beim Klub von 2018 bis 2022 als Assistenzcoach gearbeitet. Danach stand der Dingolfinger drei Jahre lang als Chefcoach beim Kings-Farmteam Ontario Reign hinter der Bande.