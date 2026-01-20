Fliegende Fäuste: Goalie-Fight in der NHL

In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hat ein Faustkampf zweier Torhüter für Aufsehen gesorgt. Beim Spiel des Titelverteidigers Florida Panthers gegen die San José Sharks (1:4) kam es im Schlussdrittel zu einem Gerangel an der Bande, bei dem auch Sharks-Goalie Alex Nedeljkovic mitmischte. Floridas Schlussmann Sergej Bobrowski forderte den gegnerischen Torhüter daraufhin selbst heraus.

Der Russe stürmte über das Eis, legte dabei seinen Schläger und die Handschuhe ab und schlug auf Nedeljkovic ein. "Bobby! Bobby!", riefen die Zuschauer, der zweimalige Stanley-Cup-Sieger landete allerdings zuerst auf dem Eis, die Schiedsrichter stoppten den Kampf. Der "Sieg" ging unter großem Jubel seiner Mitspieler auf der Bank an Nedeljkovic.

Der Amerikaner sicherte seinem Team anschließend mit weiteren Paraden die zwei Punkte. Insgesamt kam Nedeljkovic auf starke 35 Saves.