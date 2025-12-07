Kantersieg für Draisaitls Oilers: "Beste 40 Minuten der Saison"

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers kommen nach einigen herben Niederlagen in der NHL allmählich ins Rollen. Das 6:2 gegen die Winnipeg Jets bedeutete den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen für die Kanadier. Draisaitl traf zum 2:0 und gab die Vorlage zum 4:0 noch im ersten Drittel, nachdem die einseitige Partie bereits praktisch entschieden war.

"Ich glaube, die ersten 40 Minuten waren wahrscheinlich unsere besten in dieser Saison", sagte Draisaitl: "Wir wirken viel besser aufeinander abgestimmt. Wir sind viel schneller." Manchmal brauche es "eben auch eine kleine Durststrecke, um wieder in Schwung zu kommen", resümierte der 30-Jährige: "Hoffentlich können wir jetzt ein paar gute Spiele hintereinander machen."

Der gebürtige Kölner steht nach 29 Einsätzen damit schon bei 17 Toren und 20 Assists. Die Oilers, Stanley-Cup-Finalist der vergangenen beiden Spielzeiten, schoben sich in der Western Conference vor auf den siebten Rang.

Der frühere Bundestrainer Marco Sturm gewann mit den Boston Bruins 4:1 gegen die New Jersey Devils und bleibt in der Spitzengruppe der Eastern Conference. Moritz Seider feierte mit den Detroit Red Wings ein 4:3 bei Seattle Kraken, der Nationalverteidiger legte das 2:2 auf. Aufseiten Seattles kam Torhüter Philipp Grubauer abermals nicht zum Einsatz.

Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators beim 1:2 gegen die St. Louis Blues die vierte Niederlage in den vergangenen fünf Spielen hinnehmen, der Angreifer blieb ohne Scorerpunkt. John-Jason Peterka kassierte mit Utah Mammoth ein 0:2 bei den Calgary Flames. Lukas Reichel stand nicht im Aufgebot der Vancouver Canucks, die 4:2 gegen Minnesota Wild mit Nico Sturm gewannen.