Kein Tor - aber Stützle gewinnt mit den Senators

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in der NHL den nächsten Sieg gelandet. Beim 4:2 gegen Utah Mammoth ging der 23-Jährige aber leer aus, nachdem er sich zuletzt treffsicher und in Topform gezeigt hatte. Aufseiten Utahs blieb auch Nationalstürmer John-Jason Peterka ohne Torbeteiligung.

Den Sieg der Senators sicherte Torwart Leevi Meriläinen mit 29 Paraden. Ottawa hat mit 19 Punkten seine Ausgangsposition im Kampf um die Play-off-Plätze im Osten weiter verbessert.

Lukas Reichel verlor dagegen mit den Vancouver Canucks in der Overtime gegen Colorado Avalanche mit 4:5. Gavin Brindley sorgte nach 68 Sekunden für den Siegtreffer, überragender Akteur der Avalanche war jedoch Nathan McKinnon mit zwei Toren und drei Vorlagen. Reichel, der erst im Oktober von den Chicago Blackhawks zu den Canucks gewechselt war, blieb ohne Torbeteiligung. Torwart Philipp Grubauer kam beim 1:2 der Seattle Kraken gegen die Dallas Stars nicht zum Einsatz.