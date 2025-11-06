Magische Marke: Owetschkin erzielt 900. NHL-Tor

Magische Marke für Eishockeystar Alexander Owetschkin: Der 40 Jahre alte Stürmer der Washington Capitals hat als erster Spieler in der NHL-Geschichte sein 900. Karrieretor erzielt. Rekordtorschütze Owetschkin erreichte den nächsten Meilenstein seiner großen Karriere beim 6:1-Sieg der Capitals gegen die St. Louis Blues. Er traf im zweiten Drittel seines 1504. NHL-Spiels.

"Echt cool, als erster Spieler überhaupt. Das ist ein ganz besonderer Moment", sagte Owetschkin und sprach von einem "absoluten Highlight". Den alten NHL-Rekord von 894 Toren des kanadischen Idols Wayne Gretzky hatte er in der vergangenen Saison übertroffen. Die aktuelle Serie ist seine 21. Spielzeit in der NHL.

Während Washington den ersten Sieg nach zuletzt fünf Niederlagen feierte, gab es für John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 3:5 bei den Toronto Maple Leafs nichts zu holen. Bei der fünften Saisonniederlage (9 Siege) blieb der deutsche Stürmer ohne Torbeteiligung.

Ebenfalls ohne Zählbares endete der Arbeitstag für Lukas Reichel: Der Nationalspieler verlor mit den Vancouver Canucks 2:5 gegen seinen Ex-Klub Chicago Blackhawks. Nach seinem Wechsel im Oktober war es Reichels erstes Aufeinandertreffen mit seinem vorherigen Verein.