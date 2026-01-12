NHL: Columbus ersetzt Trainer Evason durch Bowness

Die Columbus Blue Jackets aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben ihren Trainer Dean Evason entlassen und zugleich Rick Bowness als Nachfolger präsentiert. Dies teilte die Franchise am Montag mit. Bowness (70), von 2022 bis 2024 Coach der Winnipeg Jets, wird sein neues Team erstmals im Duell mit den Calgary Flames in der Nacht zu Mittwoch deutscher Zeit betreuen. Columbus ist Tabellenletzter der Eastern Conference.

"Diese Saison ist enttäuschend, wir haben unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir alle tragen dafür die Verantwortung. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie musste jetzt getroffen werden", sagte Don Waddell, General Manager der Blue Jackets: "Dean hat im vergangenen Jahr unter extrem schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet und ich danke ihm dafür."

Evason (61) hatte das Team im Juli 2024 übernommen, nur etwa einen Monat später war Columbus-Star Johnny Gaudreau und dessen Bruder Matthew bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die beiden waren auf dem Fahrrad unterwegs, als sie mit einem Auto kollidierten, dessen Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand.

Evasons Aufgabe war es, das Team trotz des Verlusts von Gaudreau möglichst zum Erfolg zu führen. In der vergangenen Saison verpassten die Blue Jackets die Play-offs knapp.