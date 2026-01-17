NHL: Defensivstarker Seider siegt mit Detroit gegen San Jose

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings in der NHL die schmerzhafte Niederlage gegen Boston gut weggesteckt und den jüngsten Aufwärtstrend wieder fortgesetzt. Die Red Wings gewannen gegen die San Jose Sharks 4:2 und feierten ihren fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen. Nur gegen die Bruins von Headcoach Marco Sturm hatte Detroit zuletzt 0:3 verloren.

Verteidiger Seider blieb ohne Scorerpunkt, zeigte sich aber defensiv auffällig und blockte vier Torschüsse der Sharks. In einem engen Spiel hielt San Jose bis ins Schlussdrittel ein 2:2, ehe Dylan Larkin und der Österreicher Marco Kasper Detroits 29. Sieg im 49. Saisonspiel herausschossen.

Als drittbestes Team der Eastern Conference hat Detroit die Rückkehr in die Play-offs weiter fest im Blick. Zuletzt verpasste der elfmalige Meister neunmal in Serie die K.o.-Runde, die er zuvor zwischen 1987 und 2016 stets erreicht hatte.