NHL: Draisaitl führt Edmonton zu Kantersieg

Angeführt von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers einen Kantersieg in der NHL eingefahren. Gegen die Nashville Predators siegten die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 6:2, Draisaitl steuerte ein Tor und zwei Vorlagen zum Erfolg bei. Oilers-Superstar Conor McDavid schnürte derweil einen Dreierpack.

Für Draisaitl und Co. war es der erste Sieg im neuen Jahr, zuletzt hatte Edmonton zweimal nacheinander verloren. Der 30 Jahre alte Kölner kommt in der laufenden Saison in 43 Spielen bislang auf 21 Treffer und 39 Assists, damit liegt er auf Rang fünf der Scorerliste.

Derweil wird Draisaitl am kommenden Samstag vor der Partie gegen die Los Angeles Kings eine besondere Ehre zuteil. Nachdem er Mitte Dezember die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der Hauptrunde durchbrochen hatte, wird er im Beisein seiner Familie ausgezeichnet.

Seattle Kraken gewann indessen ohne Torhüter Philipp Grubauer das Duell mit den Boston Bruins um Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit 7:4. Während Grubauer nach zuletzt starken Leistungen nicht zum Einsatz kam, war es für Seattle der vierte Sieg in Serie.