NHL: Draisaitl gewinnt deutsches Duell mit Stützle

Doppelpacker Leon Draisaitl hat das Duell der deutschen Eishockey-Stars mit Tim Stützle in der NHL für sich entschieden. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen führte Draisaitl die Edmonton Oilers in der Nacht zum Mittwoch zu einem 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators um Stützle. Dieser verbuchte zwei Assists.

"An diesem Punkt nimmst du jeden Punkt, den du kriegen kannst. Und heute gibt es sicher viel Positives. Aber da sind auch noch ein paar Dinge, die wir besser machen müssen", sagte Draisaitl.

Während Draisaitl jeweils den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1 (6.) und 2:2 (17.) erzielte, schoss Evan Bouchard den Vize-Meister nach 1:50 Minuten in der Overtime zum Sieg. Es war erst der zweite Erfolg in den vergangenen sieben Spielen für die Oilers, die in der Pacific Division weiter um einen direkten Playoff-Platz kämpfen.

J.J. Peterka traf derweil beim 3:2 von Utah Mammoth bei den Washington Capitals, Nico Sturm feierte mit Minnesota Wild ein 5:1 gegen Tampa Bay Lightning. Der frühere Bundestrainer Marco Sturm und die Boston Bruins besiegten die Pittsburgh Penguins mit 2:1.