NHL: Draisaitl mit Assist bei Oilers-Pleite

Für den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl und seine Edmonton Oilers verläuft die NHL-Saison weiterhin durchwachsen. Bei den Buffalo Sabres kassierten die Oilers eine 1:5-Niederlage, in den jüngsten vier Auswärtsspielen nacheinander gelangen den Kanadiern nur zwei Siege, es folgen noch drei weitere Gastspiele.

Draisaitl bereitete in Buffalo den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jack Roslovic (25.) vor, in der Pacific Division liegt Edmonton mit 22 Zählern nun auf Tabellenrang fünf. Auch für die weiteren Deutschen im Einsatz gab es am Montagabend (Ortszeit) keine Erfolgserlebnisse.

So verlor Ex-Bundestrainer Marco Sturm mit den Boston Bruins gegen die Carolina Hurricanes mit 1:3. "Heute war einfach ein schleppender Tag", sagte Sturm im Anschluss. "Ich konnte es in ihren Augen sehen – mental und körperlich waren sie einfach nicht zu 100 Prozent bei der Sache, das ist sicher." Boston ist mit 24 Punkten aber weiter Erster der Atlantic Division.

Lukas Reichel musste sich mit den Vancouver Canucks beim Titelverteidiger Florida Panthers nach 2:0-Führung mit 5:8 geschlagen geben und blieb dabei ohne Scorerpunkt. Nationalspieler John-Jason Peterka unterlag mit Utah Mammoth bei den Anaheim Ducks nach Verlängerung mit 2:3.