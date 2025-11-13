NHL: Draisaitl siegt mit den Oilers - Peterka trifft für Utah

Der deutsche Eishockeystar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der NHL den achten Saisonsieg eingefahren. Der Vizemeister gewann bei den Philadelphia Flyers mit 2:1 nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielte Jack Roslovic nach 79 Sekunden der Overtime. Draisaitl stand gut 22 Minuten auf dem Eis, blieb allerdings ohne Torbeteiligung und gab keinen Torschuss ab.

Gleich an zwei Treffern war John-Jason Peterka beim 5:2 der Utah Mammoth gegen seinen Ex-Klub Buffalo Sabres beteiligt. Dabei lagen die Mammoth 0:2 zurück, ehe sie eine fulminante Aufholjagd mit einem 5:0-Lauf krönten. Nationalstürmer Peterka drehte im Schlussabschnitt auf, markierte zunächst den Ausgleich und legte wenig später das 3:2 auf. Für Utah war es nach drei Niederlagen zuletzt der zehnte Saisonerfolg.