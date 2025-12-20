NHL: Draisaitl verliert gegen Sturm - Stützle siegt

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL das deutsche Duell gegen Nico Sturm verloren. Der Kölner unterlag trotz zwei Assists mit seinem Team 2:5 bei Minnesota Wild und musste nach zwei Siegen in Folge wieder einen Rückschlag einstecken. Tim Stützle dagegen bezwang mit den Ottawa Senators die Chicago Blackhawks mit 6:4 und verbuchte gleich drei Scorerpunkte.

Draisaitl, der am vergangenen Dienstag als erster Deutscher die Schallmauer von 1000 Scorerpunkten in der NHL-Hauptrunde durchbrochen hatte, punktete fleißig weiter. Zunächst allerdings half der 30-Jährige dem Gegner, als er beim 0:2 auf der Strafbank saß (11.). Dann jedoch bereitete er die Treffer von Andrew Mangiapane (14.) und Connor McDavid (19.) zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich vor.

Für die Entscheidung sorgte Sturm, der ins leere Tor traf (59.). Edmonton ist trotz der Niederlage weiter auf Play-off-Kurs, Minnesota liegt nach dem siebten Sieg in Folge neun Punkte vor den Oilers.

Stützle leitete bei Ottawas 1:0 von Tyler Kleven (7.) die Vorarbeit. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte der Ex-Mannheimer in Unterzahl mit seinem 16. Saisontor das 2:1 (29.). Auch den entscheidenden fünften Treffer durch David Perron bereitete der 23-Jährige vor (46.). Nach dem dritten Sieg in Serie sind die Play-offs wieder in Reichweite.