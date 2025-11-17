NHL: Erfolge für Reichel und Seider

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel hat mit den Vancouver Canucks in der NHL nach zuletzt drei Niederlagen einen beeindruckenden Sieg gelandet. Die Canucks gewannen gegen Tampa Bay Lightning mit 6:2, dabei hatten sie zu Beginn des zweiten Drittels noch mit 0:2 zurückgelegen.

Reichel konnte beim neunten Saisonsieg der Kanadier keinen Punkt verbuchen. Dafür überragte Kapitän Quinn Hughes bei seiner Rückkehr nach einer Verletzung mit vier Vorlagen.

Ein Assist gelang auch Nationalspieler Moritz Seider beim 2:1 der Detroit Red Wings gegen die New York Rangers. Der Abwehrspieler bereitete kurz vor Schluss den Siegtreffer durch Lucas Raymond vor. Für Seider (24) war es im 19. Saisoneinsatz die neunte Vorlage.

Minnesota Wild besiegte die Vegas Golden Knights mit 3:2 nach Verlängerung. Bei Minnesota fehlte weiterhin Nationalspieler Nico Sturm nach einer Rücken-OP.