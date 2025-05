NHL: Foote neuer Trainer von Vancouver

Der frühere NHL-Verteidiger Adam Foote wird neuer Headcoach der Vancouver Canucks. Das teilte die Eishockey-Franchise aus Kanada am Mittwoch mit. Der 53-Jährige, der in den vergangenen drei Saisons schon als Assistenztrainer für die Canucks gearbeitet hatte, folgt auf Rick Tocchet, der Ende April zurückgetreten war.

"Adam ist eine starke Führungspersönlichkeit, ein guter Lehrer und ein Mensch, der weiß, was es braucht, um eine großartige Kultur und eine Sieger-Einstellung aufzubauen", sagte Vancouvers General Manager Patrik Allvin: "Seine bisherigen Erfahrungen auf dem Eis haben sich gut in einen Trainerstil übertragen, der zu den Zielen und der Vision unserer Organisation passt."

In seinen 19 Jahren in der NHL gewann Foote 1996 und 2001 mit Colorado Avalanche den Stanley Cup, mit der kanadischen Nationalmannschaft sicherte er sich bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City Gold.

In der aktuellen Saison hatten die Canucks den Einzug in die Play-offs verpasst. "Er kennt diese Gruppe besser als jeder andere, mit dem wir gesprochen haben, und er weiß genau, was nötig ist, um uns wieder dorthin zu bringen, wo wir hinwollen", sagte Allvin.