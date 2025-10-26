Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl kommt mit seinen Edmonton Oilers in der NHL weiter nicht richtig in Schwung. Moritz Seiders Detroit Red Wings gelingt eine spektakuläre Aufholjagd. Tim Stützle und seine Ottawa Senators watschen Alexander Owetschkin ab, der weiter auf die große 900 warten muss.

Die Edmonton Oilers mussten sich nach zwei Siegen in Folge auswärts mit 2:3 gegen Seattle Kraken geschlagen geben.

Ein Tor gelang Leon Draisaitl nicht, der 29-Jährige bereitete aber beide Treffer der Kanadier vor. Goalie Philipp Grubauer kam für Seattle nicht zum Einsatz.

Dank einer spektakulären Aufholjagd konnte Verteidiger Moritz Seider mit den Detroit Red Wings jubeln. Nach einem 0:4-Start gegen die St. Louis Blues drehten die Gastgeber mit einem halben Dutzend Tore ab dem zweiten Drittel die Partie, Simon Edvinsson erzielte beim 6:4 zum krönenden Abschluss einen Doppelpack (51./59.).

Zwei Vorlagen sammelte Tim Stützle beim 7:1-Erfolg seiner Ottawa Senators bei den Washington Capitals um Alexander Owetschkin. Der 40 Jahre alte Superstar blieb in seinem 1500. NHL-Spiel ohne Treffer und steht damit weiter bei 899 Toren in der besten Liga der Welt.