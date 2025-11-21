NHL: Nächste Pleite für Draisaitl

Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl kommt mit seinen Edmonton Oilers weiterhin nicht in die Spur. Der Stanley-Cup-Finalist der beiden vergangenen Jahre verlor gegen Tampa Bay Lightning nach Overtime mit 1:2 und ging damit in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zum dritten Mal hintereinander als Verlierer vom Eis. Zudem war es im 23. Saisonspiel bereits die 14. Niederlage.

Zunächst hatten die Oilers nach dem Führungstreffer von Trent Frederic gegen Tampa Bay noch Hoffnung geschöpft, Draisaitl hatte die Vorlage geliefert. Doch der Gegner drehte das Spiel, Edmonton steht damit weiterhin im hinteren Mittelfeld der Western Conference.

Schmerzhafte Niederlagen mussten auch John-Jason Peterka und Moritz Seider einstecken. Peterka verlor mit den Utah Mammoths 1:4 gegen die Vegas Golden Knights, der 23-Jährige blieb ohne Tor und Vorlage. Für Utah war es die vierte Pleite in Folge, in der Tabelle rangiert das Team knapp vor den Oilers. Völlig unter die Räder geriet Seider mit seinen Detroit Red Wings beim 0:5 gegen die New York Islanders. Als Vierter im Osten steht Detroit tabellarisch aber weiterhin gut da.

Nicht zum Einsatz kam Goalie Philipp Grubauer von den Seattle Kraken, die 3:2 gegen die Chicago Blackhawks siegten. Im Westen rangiert Seattle auf Rang fünf.