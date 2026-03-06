NHL: Nationalspieler Reichel wechselt zu Sturms Bruins

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel wechselt in der NHL zu den Boston Bruins mit Trainer Marco Sturm. Der 23-Jährige, der an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina teilgenommen hatte, wurde von den Vancouver Canucks an die Ostküste transferiert. Es ist bereits der zweite Umzug für den Ex-Berliner in dieser Saison. Erst im Oktober hatten ihn die Chicago Blackhawks, die ihn 2020 in der ersten Runde gedraftet hatten, abgegeben.

Bislang hat der hochveranlagte Stürmer in der NHL nicht Fuß fassen können. In 188 Spielen für Chicago und Vancouver kam er auf 59 Punkte, zuletzt musste er wieder in der zweitklassigen AHL spielen.