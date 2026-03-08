NHL: Nico Sturm erzielt sein 50. Tor

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm hat in der NHL in ungewohnter Rolle geglänzt - als Torschütze. Der Vizeweltmeister von 2023 erzielte am Sonntag die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Minnesota Wild bei der Colorado Avalanche. Am Ende verlor Sturm aber doch noch 2:3 nach Penaltyschießen gegen den Tabellenführer. Es war das 50. NHL-Tor im 372. Hauptrundenspiel seiner Karriere.

Der Olympiateilnehmer traf in der 48. Minute in Unterzahl. Für den 30-Jährigen, der eigentlich seine Stärken in der Defensivarbeit und am Bullypunkt hat, war es erst der vierte Saisontreffer. Nach dem Ausgleich durch Nicolas Roy (53.) verwandelte Superstar Nathan MacKinnon den entscheidenden Penalty. Minnesota ist als Dritter der Central Division weiter klar auf Playoff-Kurs.