NHL: Oilers überzeugen auch ohne Draisaitl

Die Edmonton Oilers haben auch das zweite Spiel ohne ihren Superstar Leon Draisaitl in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL überzeugend gewonnen. Nach einem 6:0 gegen die Vancouver Canucks setzte sich das Team aus Kanada gegen die St. Louis Blues mit 5:0 souverän durch.

Dabei gelang Ryan Nugent-Hopkins in seinem 1000. NHL-Spiel ein Treffer. Zach Hyman traf zweimal, Superstar Connor McDavid steuerte zwei Vorlagen bei. Auch Oilers-Torwart Connor Ingram hatte mit 27 Paraden einen wesentlichen Anteil am 25. Saisonsieg von Edmonton.

Draisaitl war aufgrund einer Erkrankung innerhalb der Familie nach Deutschland gereist. Der Nationalspieler wird nach Angaben der Oilers voraussichtlich Ende der Woche zum Team zurückkehren. Details nannte die Franchise nicht.

Im deutschen Duell mit Tim Stützle von den Ottawa Senators hatte Moritz Seider mit seinen Detroit Red Wings das bessere Ende für sich. Detroit gewann 4:3 nach Verlängerung und feierte den sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Alex DeBrincat gelang der entscheidende Treffer nach 36 Sekunden in der Verlängerung. Die beiden Deutschen gingen leer aus.