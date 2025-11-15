NHL: Over-Time-Niederlagen für Peterka und Reichel

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka hat mit Utah Mammoth in der NHL einen Rückschlag erlitten. Nachdem die Franchise zuvor eine Niederlagenserie gestoppt hatte, musste sich die Mannschaft des deutschen Außenangreifers in der Nacht zu Samstag vor eigenem Publikum nach Verlängerung mit 2:3 den New York Islanders geschlagen geben. Der 23 Jahre alte Peterka erzielte einen Treffer in der regulären Spielzeit, ehe die New Yorker nach ihrem zwischenzeitlichen Ausgleich den entscheidenden Treffer in der Overtime nachlegten.

Einen 0:1-Rückstand drehten die Gastgeber durch Peterka (14.) und Dylan Guenther (19.) noch im ersten Drittel. Für Peterka war es der zweite Treffer im zweiten Spiel in Folge. Im letzten Drittel erzielten die Gäste dann den Ausgleich, um wenig später in der Verlängerung erneut zuzuschlagen – der Siegtreffer durch Matthew Schaefer fiel nach 2:06 Minuten in der Overtime.

Lukas Reichel kassierte mit den Vancouver Canucks ebenfalls einen späten Nackenschlag. Im Auswärtsspiel bei den Carolina Hurricanes verlor das Team des 23-Jährigen in der Verlängerung mit 3:4, nachdem es im dritten Drittel noch mit einem Treffer geführt hatte. Der deutsche Nationalspieler blieb ohne Treffer und verbuchte mit den Kanadiern die dritte Niederlage in Folge.