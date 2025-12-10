NHL: Overtime-Niederlage für Draisaitl

Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers nach zwei Kantersiegen in der NHL eine Overtime-Niederlage kassiert. Gegen die Buffalo Sabres verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 3:4 nach Verlängerung. Draisaitl kam auf eine Torvorlage, Oilers-Superstar Connor McDavid traf doppelt.

In der regulären Spielzeit hatte Edmonton mit 0:3 zurückgelegen, kämpfte sich jedoch wieder ins Spiel. McDavid schoss sein Team mit dem Ausgleich eine Sekunde vor Ende in die Overtime. Dort besiegelte Buffalos Alex Tuch Edmontons Niederlage. Vor der Pleite hatten Draisaitl und Co. Seattle Kraken (9:4) und die Winnipeg Jets (6:2) klar bezwungen.

Für Tim Stützle und die Ottawa Senators gab es beim 3:4 gegen die New Jersey Devils derweil die dritte Pleite in Folge. Auch ein Treffer des Deutschen zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung und ein Assist reichten nicht. Besser lief es für Ex-Bundestrainer Marco Sturm, der beim 5:2 der Boston Bruins bei den St. Louis Blues den dritten Sieg nacheinander feierte.