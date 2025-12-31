NHL: Panthers verlieren vor Winter Classic

NHL-Champion Florida Panthers hat vor dem Winter Classic der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga einen unerwarteten Dämpfer kassiert. Der Meister unterlag den Montreal Canadiens mit 2:3 nach Verlängerung und verspielte in den letzten viereinhalb Minuten eine Zwei-Tore-Führung. Kapitän Nick Suzuki rettete Montreal zunächst in die Overtime und traf dort dann entscheidend. Florida war durch Brad Marchand (51.) und Sam Reinhart (56.) ebenfalls erst spät in Führung gegangen.

An der Niederlage werde er "eine Weile zu knabbern haben", sagte Panthers-Coach Paul Maurice: "Aber in zwei Tagen wird meine Laune sicher wieder besser sein."

In der Nacht zu Samstag (2.00 Uhr/Sky) tritt Florida beim Winter Classic gegen die New York Rangers an. Gespielt wird unter freiem Himmel im Baseballstadion der Miami Marlins - bei Temperaturen um 20 Grad Celsius.

"Man hat nicht oft die Gelegenheit, bei so einem Klima draußen zu spielen", sagte Marchand: "In sehr kalten Regionen, wo solche Spiele normalerweise stattfinden, ist das natürlich viel einfacher, aber das hier wird etwas ganz Besonderes sein." Für den Stürmer ist es bereits das vierte Freiluftspiel in der NHL. "Es geht dabei oft etwas chaotisch zu, aber es sind Momente, an die man sich später in seiner Karriere gerne zurückerinnert und über die man immer wieder spricht. Es wird also eine großartige Chance für alle sein", sagte er.