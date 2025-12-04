NHL: Peterka mit vier Scorerpunkten

Mit vier Scorerpunkten in einem Spiel hat John-Jason Peterka in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga groß aufgetrumpft. Der Stürmer gewann mit Utah Mammoth 7:0 bei den völlig überforderten Anaheim Ducks, Peterka traf zweimal und bereitete zwei Tore vor. Es war sein zweites Vier-Punkte-Spiel in der NHL und das erste im Mammoth-Trikot.

Für Utah, das die vergangenen vier Spiele verloren hatte, war es der erste Shutout der Saison. Peterka traf zum 4:0 (35.) und 6:0 (51.), bei den Toren von Ian Cole (26.) und Clayton Keller (53.) war er ebenfalls beteiligt. Nach 28 Spielen ist Utah Siebter in der Western Conference - die deutlich unterlegenen Ducks belegen Platz vier.

Die Philadelphia Flyers setzten sich derweil auch dank einer furiosen Minute gegen Peterkas Ex-Team Buffalo Sabres durch. Beim 5:2 trafen Travis Konecny, Trevor Zegras und Bobby Brink innerhalb von nur 59 Sekunden - und machten aus einem 0:1 ein 3:1. Alexander Owetschkin traf beim 7:1 der Washington Capitals bei den San Jose Sharks zweimal, es waren seine NHL-Tore 910 und 911.