NHL: Peterka mit Vorlage bei Utah-Sieg

Nationalstürmer John-Jason Peterka hat mit seinen Utah Mammoth in der NHL den dritten Sieg in Serie eingefahren. Beim 4:2 gegen die St. Louis Blues bereitete der 23-Jährige im Schlussdrittel den Treffer zum Endstand durch Nick Schmaltz (47.) vor, es war sein 15. Assist und seine 30. Torbeteiligung in dieser Saison.

Der US-Amerikaner Schmaltz war mit zwei Treffern und einer Vorlage insgesamt der überragende Spieler der Gastgeber. Die Mammoth kletterten im Kampf um die Play-offs durch den Sieg mit 47 Punkten auf den zweiten Wild-Card-Platz in der Western Conference.