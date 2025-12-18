NHL: Peterka siegt gegen Seider

John-Jason Peterka hat das deutsche Eishockey-Duell in der NHL gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Moritz Seider für sich entschieden. Der Stürmer gewann die Partie mit Utah Mammoth bei den Detroit Red Wings mit 4:1 und feierte den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen. Die Red Wings bleiben trotz des Rückschlags Spitzenreiter der Atlantic Division.