NHL: Peterka siegt gegen Stützle

John-Jason Peterka hat das NHL-Duell der deutschen Nationalstürmer gegen Tim Stützle für sich entschieden. Beim 3:1-Erfolg seiner Utah Mammoth gegen die Ottawa Senators gelang Peterka zwar keine Torbeteiligung, der Erfolg war aber wichtig im engen Rennen um die Play-Off-Ränge. Utah liegt auf Platz vier der Central Division.

Ottawa belegt aktuell Rang acht und damit den letzten Platz der hart umkämpften Atlantic Division. Für Stützle endete zudem eine stolze Serie: Nach 13 Spielen, in denen er nacheinander mindestens einen Scorerpunkt landete, gelang ihm diesmal keine Torbeteiligung.

Insgesamt steht Stützle in der laufenden Spielzeit bei 45 Scorerpunkten (19 Tore und 26 Assists). Zuletzt war er beim 1:2 gegen St. Louis am 7. Dezember punktlos geblieben. Peterka sammelte in dieser Saison bislang 29 Torbeteiligungen, erzielte 15 Treffer und legt 14 weitere auf.