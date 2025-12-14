NHL: Reichel bei den Canucks auf dem Abstellgleis

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel muss seinen Kaderplatz bei den Vancouver Canucks räumen. Der General Manager des NHL-Teams, Patrik Allvin, gab bekannt, dass der 23 Jahre alte Stürmer auf die Waiver-Liste gesetzt wurde, um Platz für die von den Canucks neu verpflichteten Spieler Marco Rossi und Liam Ohgren zu schaffen.

Reichel war im Oktober von den Chicago Blackhawks zu den Canucks gekommen und hatte dort seit seinem Transfer einen schwierigen Stand: Anfangs wurde der gebürtige Nürnberger als Center eingesetzt, konnte jedoch selten überzeugen und brachte es in 14 Spielen auf lediglich eine Vorlage. Mithin fand sich Reichel immer häufiger auf der Bank wieder - das letzte Mal stand er am 28. November für die Kanadier auf dem Eis.

In der Pacific Division der Western Conference sind die Canucks Tabellenschlusslicht mit 25 Punkten aus 31 Spielen. Verlässt Reichel die Waiver-Liste, wird er Spielzeit beim AHL-Farmteam Abbotsford Canucks bekommen.