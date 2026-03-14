NHL-Saison für Matthews vorbei - Übeltäter Gudas gesperrt

Für Eishockeystar Auston Matthews, Kapitän der US-Olympiasieger, ist die NHL-Saison nach einem folgenschweren Hit vorbei. Der Stürmer der Toronto Maple Leafs erlitt im Heimspiel gegen die Anaheim Ducks (6:4) einen Innenbandriss im linken Knie und eine Oberschenkelprellung, Gegenspieler Radko Gudas wurde gesperrt.

Der tschechische Verteidiger, der bei den Winterspielen den kanadischen Eishockeystar Sidney Crosby hart und ebenfalls folgenschwer gecheckt hatte, bekam fünf Spiele Sperre. Crosby erlitt im Viertelfinale eine Unterkörperverletzung und hat seitdem nicht mehr gespielt. Zu seiner Rückkehr wird es frühestens Ende März kommen, da er auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde.

Gudas traf Matthews in der Nacht zu Freitag im Mitteldrittel bei hohem Tempo mit dem Knie am Knie und erhielt eine Matchstrafe. "Das ist eine dreckige Aktion", sagte Leafs-Trainer Craig Berube: "Wir hatten vier Mann auf dem Eis, die etwas dagegen hätten unternehmen sollen." Heißt: Der Headcoach hätte sich gewünscht, dass einer seiner Profis auf den Übeltäter losgegangen wäre.

"Er hat das in seiner Karriere schon ein paar Mal gemacht", sagte Torontos Stürmer Matthew Knies. Ducks-Trainer Joel Quenneville spielte dagegen die Aktion runter, sie sei "nicht vorsätzlich" erfolgt.

Matthews, Kapitän der Maple Leafs, entgeht durch das Aus keine Titelchance. Toronto ist im Osten Drittletzter und hat nur noch theoretische Chancen auf den Playoff-Einzug.