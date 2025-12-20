NHL: Seider führt Detroit zu Sieg in Washington

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat die Detroit Red Wings zu einem wichtigen Sieg im Kampf um die Play-off-Plätze in der NHL geführt. Der Vizeweltmeister von 2023 steuerte ein Tor und eine Vorlage zum 5:2 bei den Washington Capitals bei.

Mit dem sechsten Erfolg in den letzten acht Spielen behauptete Detroit die Tabellenführung in der Atlantic Division. Doch das Feld liegt eng beeinander: Nur drei Punkte trennen die Red Wings von einem Platz außerhalb der Play-offs. Seider bereitete zunächst das 2:0 von James van Riemsdyk vor (22.), dann traf er selbst zum 4:0 (31.). Mit fünf Treffern und 21 Assists liegt der 24-Jährige auf Kurs, seine bislang beste Saisonausbeute aus seiner ersten Spielzeit 2021/22 (50 Scorerpunkte) zu überbieten.