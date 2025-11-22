NHL: Seider mit Tor und Vorlage bei Detroit-Sieg

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings einen hart erkämpften Erfolg in der nordamerikanischen Profiliga NHL gefeiert. Beim 4:3 nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets hatte der 24 Jahre alte Verteidiger maßgeblichen Anteil: Das 2:3 bereitete der frühere Vizeweltmeister vor, den Ausgleich besorgte er mit seinem dritten Saisontor. In der Verlängerung gelang schließlich Alex DeBrincat der Siegtreffer für die Red Wings, die in der Western Conference nach 22 Spielen das drittstärkste Team stellen.